Трагедия в Англия! Почина 9-годишен футболист

Английският Чарлтън отдаде почит към "скъпоценен" играч от академията, който почина на едва 9-годишна възраст. Клубът от Лига 1 потвърди за кончината на Итън Аде-Одувале в социалните мрежи.

В изявление в Х, клубът заяви: "Съкрушени сме да научим за трагичната кончина на Итън Аде-Одувале, скъпоценен член на отбора до 10 години в нашата академия. Почивай в мир, Итън!"

"Червеношийките" публикуваха на сайта си сърцераздирателно съобщение към таланта. "Усмивката, енергията и ентусиазмът на Итън за футбола винаги ще бъдат запомнени от неговите съотборници и персонала в академията. От момента, в който стъпи на футболното игрище на "Спароуз Лейн", желанието му за успех се разпространяваше през всяка тренировка и любовта му към футбола ще бъде запомнена винаги.

Блестящ пример за това как трябва да изглежда футболът за всеки млад играч, с любовта си към топката, съотборниците си и уважението към всички, които са се натъкнали на него, Итън ще липсва много на всички."

