bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Беше в НБА, а сега е най-високият футболист (ВИДЕО)

Павел Подколжин изглежда като в бъг на FIFA

Беше в НБА, а сега е най-високият футболист (ВИДЕО)

Исполин във футбола! Бившият баскетболист от НБА Павел Подколжин стана най-високият, играл в професионален мач.

226-сантиметровият Подколжин дебютира за Амкал срещу Калуга в турнира за Купата на Русия. Той започна като титуляр в центъра на защитата при победата с 1:0.

Подколжин прекрати баскетболната си кариера през 2019 г. Центърът записа 6 мача за Далас Маверикс между 2004 и 2006 г.

Две глави над всички

Феновете веднага разпространиха в социалните мрежи кадри от двубоя. Зевзвеци отбелязаха, че Подколжин изглежда като в бъг на видеоиграта FIFA заради ръстовата разлика с останалите футболисти.

Някои се пошегуваха, че по-скоро е като възрастен, ритащ с децата в квартала.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

Русия нба далас маверикс висок павел подколжин амкал калуга 226 см

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Новата на Карлос Насар е

Новата на Карлос Насар е "амурска тигрица" (СНИМКИ)
Мощно напред! Къде и кога да гледате решителния мач на България?

Мощно напред! Къде и кога да гледате решителния мач на България?
Няма прошка! ЦСКА показа вратата на още един нежелан

Няма прошка! ЦСКА показа вратата на още един нежелан
Левски пак плати на НАП, вижте още колко дължи

Левски пак плати на НАП, вижте още колко дължи

Катастрофа за борците ни на световното в Самоков

Катастрофа за борците ни на световното в Самоков

Последни новини

Новата на Карлос Насар е

Новата на Карлос Насар е "амурска тигрица" (СНИМКИ)
Прехвърли всичко на жена си, после го намериха мъртъв (ВИДЕО)

Прехвърли всичко на жена си, после го намериха мъртъв (ВИДЕО)
Мощно напред! Къде и кога да гледате решителния мач на България?

Мощно напред! Къде и кога да гледате решителния мач на България?
Премина в по-слаб отбор и си смени името

Премина в по-слаб отбор и си смени името
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV