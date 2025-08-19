Беше в НБА, а сега е най-високият футболист (ВИДЕО)

Исполин във футбола! Бившият баскетболист от НБА Павел Подколжин стана най-високият, играл в професионален мач.

226-сантиметровият Подколжин дебютира за Амкал срещу Калуга в турнира за Купата на Русия. Той започна като титуляр в центъра на защитата при победата с 1:0.

Подколжин прекрати баскетболната си кариера през 2019 г. Центърът записа 6 мача за Далас Маверикс между 2004 и 2006 г.

Две глави над всички

Феновете веднага разпространиха в социалните мрежи кадри от двубоя. Зевзвеци отбелязаха, че Подколжин изглежда като в бъг на видеоиграта FIFA заради ръстовата разлика с останалите футболисти.

Някои се пошегуваха, че по-скоро е като възрастен, ритащ с децата в квартала.

