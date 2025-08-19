Пак няма да има мач между суперталантите ни в тениса

Отново се разминахме с мач между суперталантите ни в тениса. Юношеският шампион от "Уимбълдън" Иван Иванов допусна втора поредна загуба в рамките на седмица в "Чалънджър" турнир за мъже в София.

16-годишният Иванов отстъпи с 0:2 (2:6, 6:7/2/) на бившия №38 в света Алекс Молчан (Словакия). Двубоят продължи час и 39 минути. Така в осминафиналите Молчан, който е с 11 години по-възрастен от Иванов, ще се изправи срещу Александър Василев.

Първият братовчед на Григор Димитров не срещна трудности с опитния руснак Иван Гахов, побеждавайки го с 2:0 (6:3, 6:3) за час и 35 минути на корта.

Близо, но и далеч

Иванов и Василев не се срещнаха и във финала на "Уимбълдън". Тогава Василев отпадна от Ронит Карки (САЩ) крачка преди спора за трофея, но другият ни представител отмъсти, за да триумфира.

Двамата можеше да се сблъскат на четвъртфинал в "Чалънджър" в столицата преди седмица, обаче бяха елиминирани още в първия кръг.

Иванов отпадна с 0:2 от 276-ия в ранкинга руснак Марат Шарипов, докато Василев загуби със същия резултат от Зденек Колар (Чехия).

