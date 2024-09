Трагедия в Газа: Убиха футболист и четирите му дъщери

Футболистът на първодивизионния кувейтски тим Ал Ярмук Хамди Лубад загина при бомбардировки в ивицата Газа.

Според журналиста Абубакар Абед - Лубад, заедно със съпругата си и четирите си дъщери, са станали жертва на израелската въздушна бомбардировка на апартамента им в ивицата Газа.

Припомняме, че най-малко 40 души бяха убити и 60 бяха ранени при израелска атака в сряда срещу палестински лагер в района на Ал Маваси на Хан Юнис, в южната част на ивицата Газа.

Гражданската защита на Газа съобщи, че най-малко 20 палатки, в които са спали разселени палестинци, са били ударени при атаката, съобщава "Ал Джазира".

