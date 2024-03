Палестински футболист е убит при израелска бомбардировка

Палестинският футболист Мохамед Баракат е бил убит при израелски въздушен удар срещу страната му.

Баракат, който игра за палестинския национален отбор и се превърна в легенда на клубния футбол в тази страна, е загинал, след като снаряд е ударил семейния му дом, съобщава "Ал Джазира".

Известен е като "легендата на Хан Юнис" - местен младежки клуб.

39-годишният футболист е първият играч от Газа, който е вкарал поне 100 попадения, като има 114 гола за тима на Хан Юнис, на който е бил и капитан. Играл е и плажен футбол.

