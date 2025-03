Трент отива в Реал заради латино приятелка?

Реал Мадрид планува да си осигури подписа на Трент Александър-Арнолд преди началото на световното клубно първенство, след като стана ясно, че десният бек иска да премине в испанския гранд. Офертата от 240 000 паунда на седмица обаче може и да не е единствената причина, поради която юношата на Ливърпул ще желае трансфер.

В последните дни се появиха слухове на Острова, че вицекапитанът на Ливърпул е говорил със семейството си, че иска да премине в 15-кратния носител на Шампионска лига, защото иска да си намери латиноамериканска приятелка.

| Trent Alexander-Arnold has admitted to family members that his strong desire to join Real Madrid is partly driven by his wish to find a Latina girlfriend.



(via SkySportPL) pic.twitter.com/ZbHre7Ln3w