"Треньорът на Англия е немски шпионин"

78-годишният бивш мениджър Хари Реднап нападна новия селекционер на Англия Томас Тухел на събитие в Лондон.

Англичанинът може би не знаейки, че човек от публиката записва, с усмихва казва, че бившия мениджър на Челси и Байерн Мюнхен е "немски шпионин, изпратен да ни прецака".

