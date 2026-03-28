на живо
на живо
УЕФА наказа сръбски тим заради икона. Глобата е солена!

Феновете на Цървена звезда изненадаха с хореография срещу Лил

УЕФА наказа сръбски тим заради икона. Глобата е солена!

Европейската футболна централа УЕФА обяви наказанията си за мачовете от плейофите на европейските клубни турнири. 

Сред санкционираните с парична глоба е сръбският Цървена звезда, който не успя да преодолее Лил и приключи в тази фаза на Лига Европа. 

На всички футболни фенове е известен избухливият нрав на агитката на белградския гранд, но този път причината за значителна част от паричното наказание не са факли, димки и скандирания, а... икона. 

Хореографията

На реванша на стадион "Райко Митич" северната трибуна реши да почете сръбския светец Симеон Мироточиви - един от първите владетели на Княжество Сърбия, известен със светското име Стефан Неманя. След смъртта си през 1199 г. като монах в манастира Хилендар, той е канонизиран, като сръбската църква го почита на 27 февруари - ден след мача на Звезда и Лил. 

В негова чест от фракцията "Делие" организираха доста впечатляваща хореография, която впечатли световните медии. Под образа на Свети Симеон Мироточиви стоеше посланието: "Нека нашата вярна ни води към победа!"

От УЕФА обаче не одобриха! 

Наказанието

Дисциплинарният орган на централата наказа Цървена звезда с глоба от 95 500 евро за мача. 

40 000 евро от нея са заради хореографията, която от УЕФА определят за "Послание, неподходящо за спортно събитие". 

Останалата част от сумата е за хвърляне на предмети към терена (10 500 евро), използване на пиротехника и факли (17 000 евро) и блокиране на стълбищата на сектора (28 000 евро). 

Трябва да отбележим, че по трибуните по време на мача се виждаха знамена с надпис "Няма да се предадем" на фона на картата на Косово. Съдията Антъни Тейлър е записал в доклада си, че по време на мача са се чули и възгласи "УЕФА Мафия"

лига европа глоба мач лил белград икона цървена звезда Свети Симеон

Най - важното

Тайгър Уудс пак в ареста! Катастрофира, отказа да даде проба за алкохол и наркотици

Тайгър Уудс пак в ареста! Катастрофира, отказа да даде проба за алкохол и наркотици

Как изглеждаше Алиша преди да стане Най-красивата футболистка в света? (СНИМКИ)

Как изглеждаше Алиша преди да стане Най-красивата футболистка в света? (СНИМКИ)
Отиде си националният рекордьор в мятането на диск

Отиде си националният рекордьор в мятането на диск

Каква прегръдка! Вижте коя италианска легенда се зарадва на Валери Божинов! (ВИДЕО)

Каква прегръдка! Вижте коя италианска легенда се зарадва на Валери Божинов! (ВИДЕО)

Последни новини

„Бях заплаха за момчетата“: най-личните истории на Полина Ръсина (ВИДЕО)

„Бях заплаха за момчетата“: най-личните истории на Полина Ръсина (ВИДЕО)
Как изглеждаше Алиша преди да стане Най-красивата футболистка в света? (СНИМКИ)

Как изглеждаше Алиша преди да стане Най-красивата футболистка в света? (СНИМКИ)
Каква прегръдка! Вижте коя италианска легенда се зарадва на Валери Божинов! (ВИДЕО)

Каква прегръдка! Вижте коя италианска легенда се зарадва на Валери Божинов! (ВИДЕО)
Тайгър Уудс пак в ареста! Катастрофира, отказа да даде проба за алкохол и наркотици

Тайгър Уудс пак в ареста! Катастрофира, отказа да даде проба за алкохол и наркотици

