УЕФА наказа сръбски тим заради икона. Глобата е солена!

Европейската футболна централа УЕФА обяви наказанията си за мачовете от плейофите на европейските клубни турнири.

Сред санкционираните с парична глоба е сръбският Цървена звезда, който не успя да преодолее Лил и приключи в тази фаза на Лига Европа.

На всички футболни фенове е известен избухливият нрав на агитката на белградския гранд, но този път причината за значителна част от паричното наказание не са факли, димки и скандирания, а... икона.

Хореографията

На реванша на стадион "Райко Митич" северната трибуна реши да почете сръбския светец Симеон Мироточиви - един от първите владетели на Княжество Сърбия, известен със светското име Стефан Неманя. След смъртта си през 1199 г. като монах в манастира Хилендар, той е канонизиран, като сръбската църква го почита на 27 февруари - ден след мача на Звезда и Лил.

В негова чест от фракцията "Делие" организираха доста впечатляваща хореография, която впечатли световните медии. Под образа на Свети Симеон Мироточиви стоеше посланието: "Нека нашата вярна ни води към победа!"

От УЕФА обаче не одобриха!

Наказанието

Дисциплинарният орган на централата наказа Цървена звезда с глоба от 95 500 евро за мача.

40 000 евро от нея са заради хореографията, която от УЕФА определят за "Послание, неподходящо за спортно събитие".

Останалата част от сумата е за хвърляне на предмети към терена (10 500 евро), използване на пиротехника и факли (17 000 евро) и блокиране на стълбищата на сектора (28 000 евро).

Трябва да отбележим, че по трибуните по време на мача се виждаха знамена с надпис "Няма да се предадем" на фона на картата на Косово. Съдията Антъни Тейлър е записал в доклада си, че по време на мача са се чули и възгласи "УЕФА Мафия"