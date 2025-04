Излагация: Уейн Рууни не знае къде е Манчестър на картата (ВИДЕО)

Голмайстор №1 за всички времена на Манчестър Юнайтед - Уейн Рууни остави феновете на отбора в шок, след като не успя да намери Манчестър на картата. Легендарният нападател на Англия, който дебютира за Евъртън едва на 16 години, постави стадиона на юношеския си клуб до този на Манчестър Сити. Уейн Рууни бе гост в шоуто на Джейми Карагър и Гари Невил, Overlap Fan Debate. В един от сегментите на предаването, бившият наставник на Плимут, трябваше да посочи къде се намират стадионите на отборите от Висшата лига на картата на Англия.

Още в началото, Уейн разсмя публиката, поставяйки стадиона на Астън Вила на около 100 километра от правилната позиция.

Въпреки че е роден и израснал в Мърсисайд, Рууни втрещи всички в студиото, като "закачи" Манчестър Сити точно в сърцето на Ливърпул. Изумен, легендарният защитник на "червените" - Джейми Карагър поправи грешката.

Най-скандалният момент дойде, когато 5-кратният шампион на страната повторно сбърка Манчестър с Ливърпул, този път слагайки "Гудисън Парк" до "Етихад" на картата. Карагър избухна в смях, а грешката остави всички в студиото в шок.

How can he have spent the first 18 years of his life in Liverpool and not realised you can see the sea https://t.co/0KNX2XuYqv