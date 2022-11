UFC звезда потвърди, че иска да купи "Ливърпул"

Звездата на UFC Конър Макгрегър потвърди интереса си към закупуването на "Ливърпул". Само преди дни шефовете на Fenway Sports Group обявиха, че продават легендарния клуб.

I WOULD LOVE IT! I requested my information on this, yes. Soon as I heard. What a turn of events! What a club! @LFC https://t.co/HD0ELlhKOH