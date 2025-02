Уволниха го, но се прибра след 49 дни

7 седмици Алесандро Неста бе без работа, преди отново да бъде назначен за треньор на Монца, откъдето бе уволнен на 23 декември след загубата от Ювентус с 1:2.

48-годишният бивш централен защитник спечели само 1 от 17 мача като наставник на "брианцолите", оставяйки отбора на последното място в италианската Серия "А".

December 23rd 2024: Alessandro Nesta sacked as head coach of Monza after winning only one of 17 matches in charge.



February 10th 2025: Alessandro Nesta rehired by Monza.



Seven weeks is a long time in football...



@Millar_Colin



https://t.co/ZYvfJHpipC pic.twitter.com/1lv3fh8Vxe