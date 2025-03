Висшата лига отваря допълнителен трансферен прозорец

Клубовете от английската Висша лига гласуваха "За" извънреден 10-дневен трансферен прозорец през юни. Той ще отвори в навечерието на Световното клубно първенство.

Решението идва, след като от световната футболна централа (ФИФА) предоставиха на асоциациите-членки такава възможност. Тя ще позволи на клубовете да направят селекция преди началото на турнира.

"Прозорецът ще отвори рано, между 1 юни и 10 юни, поради изключителния регистрационен период, свързан със Световното клубно първенство на ФИФА"

"След това трансферният прозорец ще отвори отново на 16 юни и ще затвори на 1 септември.", се казва в съобщението на Висшата лига.

The Premier League has announced the creation of an extra transfer window in the summer to accommodate FIFA’s Club World Cup.



At a Premier League shareholders’ meeting in central London on Thursday, clubs voted to open the window on June 1 before closing it again on June 10.… pic.twitter.com/zjdbZL6Xfm