Вижте колко струва стадионът на Реал Мадрид!

Месец преди началото на сезона в Ла Лига, Реал Мадрид публикува финансовия си отчет за сезон 2024/25.

В него се вижда колко е инвестирал "Кралския клуб" за реконструкцията на своя стадион - емблемата на Мадрид "Сантяго Бернабеу".

Инвестицията, направена до 30 юни 2025 г. за съоръжението, възлиза на над 1,3 милиарда евро, като това не е крайната сума.

Строителните работи, които започнаха през 2019 г. Вече са завършени основните и най-мащабните дейности като изграждането на покрива, фасадата и прибиращия се терен. През последната година развитието на бизнес зоните също се ускори.

Успоредно с това е актуализиран и статуса за заема, използван за финансиране на голяма част от дейностите. До ноември 2023 г. целият заем от 1,17 милиарда евро е бил изтеглен и след няколко години плащане само на лихви, сега "лос бланкос" са започнали да изплащат и главницата.

Неизплатения баланс към 30 юни 2025 г. е малко над 1,1 милиарда евро.

Очаква се стадионът да бъде напълно завършен до 2026 г., като фокусът е основно върху адаптирането на ресторантските пространства и необходимите интервенции за намаляване на шумовото въздействие по време на концерти.

Това е един от най-чувствителните аспекти на проекта, поради ограниченията в планирането и оплакванията на хората в близките жилища относно шума по време на големи събития.

