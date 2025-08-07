Саудитска Арабия плаща за партито

Може би едно от нещата, заради които клубовете се съгласиха да участват в обновеното издание на световното клубно първенство, е огромният награден фонд, който ФИФА разпредели между участниците.

Близо 900 милиона евро отидоха за 32-а клуба, които пътуваха до САЩ, като шампионът Челси прибра най-много. Интересното е, че тези 32 отбора вече са похарчили общо близо 1,5 милиарда евро на трансферния пазар. Пари, които идват директно от Саудитска Арабия.

Арабия черпи

Арабската страна бе един от главните спонсори на турнира. Както PIF (Саудитския публичен инвестиционен фонд), така и Aramco (саудитска петролна компания) се появиха като лице на световното клубно първенство. Най-голямата инвестиция обаче бе направена от DAZN. Германската компания сложи край на скандала с телевизионните права, като предложи на ФИФА 1 милиард евро за излъчване на мачове по целия свят и то безплатно.

Това привлече значително и вниманието на феновете. И малко след това Саудитска Арабия инвестира в DAZN, купувайки 10% от компанията за също 1 милиард евро. Това беше като дар от небето за ФИФА, която си позволи да предложи огромни парични награди на участниците и по този начин да насърчи отборите да приемат сериозно турнира, чието провеждане изглеждаше неудобно за календара на повечето клубове.

Организацията, водена от Джани Инфантино, има близки отношения със Саудитска Арабия - страната, която ще бъде домакин на световното първенство през 2034 г.

Малко повече от месец след края на световното клубно първенство, отборите участници вече са похарчили близо 1,5 милиарда евро за нови играчи. Челси, който спечели финала, като победи шампиона на Европа ПСЖ с 3:0, вече похарчи 280 милиона евро за 8 футболисти.

Манчестър Сити(180 млн. евро), Реал Мадрид(167 млн. евро), Атлетико Мадрид(153 млн евро) са следващите в списъка. И трите отбора не задоволиха с представянето си както в турнира, така и през изминалия сезон. След тях се нареждат Ювентус(118 млн. евро) и Порто(88 млн. евро), които също имаха лоша кампания.

Любопитното е, че има 7 отбора, които не са похарчили нито стотинка това лято. Ходът на Интер Маями, Сиатъл, Урава Ред Лайънс и Улсан може да се обясни с факта, че те вече са в разгара на сезона си. По-изненадваща е ситуацията с Окланд Сити, Мамелоди и ПСЖ.

Европейските шампиони са в сложна ситуация, защото въпреки че спечелиха Шампионската лига и имат няколко номинирани играчи на "Златната топка", трябва първо да се отърват от няколко футболисти като Марко Асенсио, Ренато Санчес, Карлос Солер и Рандал Коло Муани, за да подпишат с Лука Шевалие и Илия Забарний, което изгледаж много вероятно.

Ето как арабските милиона започнаха да имат влияние навсякъде. А за следващото издание на световното клубно първенсто, което е през 2029 г., се очаква отборите да бъдат още по-ентусиазирани да участват.