Колко дължат спортните федерации на министерството на спорта? (ГРАФИКИ)

Над милион и 200 хиляди лева дължат спортните федерации на Министерството на младежта и спорта. Това показва справка на ведомството, след направена проверка между 1 януари и 15 юли.

За периода са проверени общо 30 федерации, като 11 от тях имат неусвоени средства по сключени договори.

Най-голям длъжник

Макар и от предишен период, най-голям длъжник е федерацията по тенис с малко над 380 000 лева. Щангите дължат около 355 000 лв. И двете организации имат договори за разсрочено плащане. В отчета фигурира и задължението от 314 570,05 лева, за които новият председател на федерацията по борба Станка Златева информира - и заради които се стигна до заплахи за съд между нея и предшественика й Христо Маринов. Това е и единственото задължение към спортното министерство, за което няма подписано споразумение за връщане на средства между двете страни.

При проверката на Сдружение Българска стрелкова федерация са установени 57 221,16 лв. за възстановяване, за които между спортното ведомство и федерацията е сключено споразумение за разсрочено плащане.

Средства за възстановяване по договори, сключени с министерството, има и федерацията по карате - 65 264,93 лв.

За всички посочени задължения са сключени споразумения за разсрочено плащане между ММС и спортните организации, като сумите по тях се изплащат в срок и при спазване на договорените условия.

Министерството, управлявано от Иван Пешев, обещава да предоставя регулярна актуална информация за резултатите от проверките на спортните организации и предприетите мерки с цел гарантиране на прозрачност на предоставеното финансиране и ефективното разходване на публичните средства.

Справка за приключени проверки през периода 01.01.2025 г. – 15.07.2025 г.

1. Планови проверки на български спортни федерации:

1.1 Български туристически съюз - установена е сума за възстановяване в размер на 776,50 лв. Сумата е възстановена в ММС.

2. Планови проверки на дейности по провеждане на домакинства на международни състезания на територията на Република България:

2.1 Федерация спорт за хора със зрителни увреждания – Няма установени суми за възстановяване.

2.2 Българска федерация по кану каяк – не са усвоени средства в размер на 333,22 лв. Сумата е възстановена в ММС.

2.3 Българска федерация по гимнастика – не са усвоени средства в размер на 15,46 лв. Сумата е възстановена в ММС.

2.4 Българска федерация по джудо – не са усвоени средства в размер на 4 486,49 лв. Сумата е възстановена в ММС.

2.5 Българска федерация по тенис – Няма установени суми за възстановяване.

2.6 Българска федерация по тенис – Няма установени суми за възстановяване.

2.7 Българска федерация по фехтовка – не са усвоени средства в размер на 586,20 лв. Сумата е възстановена в ММС.

2.8 Българска федерация стрелба с лък – Няма установени суми за възстановяване.

2.9 Българска федерация по тенис на маса – не са усвоени средства в размер на 3 204,80 лв. Сумата е възстановена в ММС.

2.10 Българска федерация по баскетбол – не са усвоени средства в размер на 814,28 лв. Сумата е възстановена в ММС.

2.11 Българска федерация по волейбол – Няма установени суми за възстановяване.

2.12 Българска федерация по волейбол – Няма установени суми за възстановяване.

2.13 Българска федерация по модерен петобой – Няма установени суми за възстановяване.

2.14 Българска федерация по спортна акробатика – Няма установени суми за възстановяване.

2.15 Българска федерация по хандбал – Няма установени суми за възстановяване.

2.16 Българска федерация водна топка – не са усвоени средства в размер на 3 699,25 лв. Сумата е възстановена в ММС.

2.17 Българска федерация колоездене – не са усвоени средства в размер на 18 591,69 лв. Сумата е възстановена в ММС.

2.18 Българска федерация по ориентиране – не са усвоени средства в размер на 525,00 лв. Сумата е възстановена в ММС.

2.19 Българска федерация по бокс – Няма установени суми за възстановяване.

2.20 Българска федерация плувни спортове – установена е сума за възстановяване в размер на 1 355,00 лв. Сумата е възстановена в ММС.

2.21 Българска федерация по кънки – Няма установени суми за възстановяване.

2.22 Българска федерация бадминтон – Няма установени суми за възстановяване.

2.23 Българска федерация по кънки – Няма установени суми за възстановяване.

2.24 Българска федерация бадминтон – Няма установени суми за възстановяване.

2.25 Българска снукър федерация – Няма установени суми за възстановяване.

2.26 Българска федерация по риболовни спортове – установена е сума за възстановяване в размер на 6 700,00 лв. Предстои подписване на споразумение за разсрочено плащане.

2.27 Българска федерация по художествена гимнастика – Няма установени суми за възстановяване.

3. Извънпланови проверки:

3.1 Българска стрелкова федерация - установена е сума за възстановяване в размер на 57 221,16 лв. Сключено е споразумение за разсрочено плащане.

3.2 Българска федерация по борба – установена е сума за възстановяване в размер на 314 570,05 лв. Връчен констативен протокол на 25.06.2025 г.

Справка за възстановяване на средства по договори

1. БФ по вдигане на тежести – Споразумение за разсрочено плащане на парично задължение по договори от 2023 г., наеми и старо споразумение. Общ размер на задължението 355 012,39 лева. Споразумението се изпълнява

2. БФ по тенис – Споразумение за разсрочено плащане на парично задължение по договори от 2024 г. Общ размер на задължението 380 732,66 лева. Споразумението се изпълнява

3. БНФ карате – Споразумение за разсрочено плащане на парично задължение по договор от 2024 г. Общ размер на задължението 65 264,93 лева. Споразумението се изпълнява

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK