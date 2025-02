Вкара от дузпа, но никой не го поздрави (ВИДЕО)

Удинезе се поздрави с ценна победа като гост на Лече с минималното 1:0, но мачът беше белязан от необичайна ситуация около изпълнението на наказателен удар, който стана основна тема за обсъждане след края на срещата. Лоренцо Лука вкара единствения гол в мача след дузпа в 28'. През първото полувреме Лука можеше да открие още в началото, но ударът му беше спасен от вратаря на Лече, Владимиро Фалконе. В 28', след фаул срещу Санди Ловрич, Удинезе получи дузпа.

I’ve seen arguments over penalties, but this is definitely the worst one.



Even Lecce players try to take the ball away from Lorenzo Lucca, who still shamelessly takes it even when the coach told him it should be Thauvin

