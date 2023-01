Внучката на Синиша Михайлович проходи на 40-ия ден от смъртта му

Изминаха 40 дни от смъртта на легендарния сръбски футболист Синиша Михайлович.

Най-близките му се събраха да му отдадат почит, но междувременно се случи нещо красиво, което върна усмивката на лицата им.

Вирджиния, по-малката дъщеря на Синиша, се похвали в Instagram, че малката Виоланте е проходила. Момиченцето, което празнува първия си рожден ден през октомври, направи първите си стъпки точно, когато е бил поменът на дядо й.

Във видеото, което придружава песента The Time of my Life, виждаме усмихната Виоланте да се втурва в прегръдките на леля си.

Михайлович често подчертаваше, че детето му помага в най-трудните моменти и връща усмивката на лицето му.