"Всички в Англия наричат ​​Бундеслигата лигата на фермерите"

Бернд Лено разкри, че в Англия Бундеслигата се нарича "лигата на фермерите".

Вратарят на Фулъм говори пред журналиста от "Билд" Тоби Алтшафл.

"Определено смятам, че този термин е неподходящ. Но честно казано, в Англия всички наричат ​​Бундеслигата така. Висшата лига е №1 и никой не се интересува особено от друго: нито британците, нито чужденците.

По-подходящ термин би бил "лига за развитие". Футболни таланти често заминават за Германия, след което идват във Висшата лига - Холанд , Де Бройне, Гюндоган. Има много примери.

Bernd Leno on the Bundesliga being called „Farmers League“ in England: "Of course I think the term inappropriate. But to be honest, that’s what everyone here calls the Bundesliga. This is the country of the Premier League and no one is really interested in the Bundesliga, neither… pic.twitter.com/WZoPpJg1FS