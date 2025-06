Жена загина във вулкан, известен футболист помага на семейството й

Бившият бразилски национал Алешандре Пато преложи помощ на семейството на загинало момиче по време на преход в планината Ринджани на остров Ломбок в Индонезия.

26-годишната Джулиана Маринс изчезна в събота, а властите откриха тялото й няколко дни по-късно с помощта на дрон. Тя е паднала в кратер на активен вулкан и е загубила живота си вследствие на раните си и излагането й на слънце. Един от спасителите, успял да достигне Маринс на дълбочина от 600 метра, установил, че няма признаци на живот.

