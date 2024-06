"Животът няма да е същият без теб, обичам те"

Шаркич е роден и израснал в Англия. Футболната му кариера започва в Астън Вила и преминава през Уигън, Стратфорд, Ливигстън, Уулвърхемптън, Бирмингам, Стоук Сити. За Милуол през сезон 2023/24 той изигра 31 мача.

Thank you everyone for the love and support shown to Matija and our family. Really shows the amazing person he was. I wish he was still here with us I but couldn’t be more proud to say he was my twin brother life won’t be the same without you. Rest in peace, we love you