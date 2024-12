Звезда на Уест Хем се разби с Ферари (СНИМКИ)

Звездата на Уест Хем Михаил Антонио е ранен при тежка катастрофа. Това съобщават на официалния си сайт "чуковете", но не дават повече информация, изпращайки молитвите си към играча и неговото семейство.

Това навява на мисълта, че състоянието на футболиста е сериозно.

В социалните мрежи се разпространява и снимка на доста смачкано Ферари, управлявано именно от Антонио. Твърди се, че футболистът е закаран с хеликоптер в болница.

Михаил е в Уест Хем Юнайтед от 2015 г. и е играл на различни позиции, включително десен бек, десен халф и като крило.

В крайна сметка той се утвърди като основен нападател на клуба и през август 2021 г. се превърна в голмайстор на Уест Хем във Висшата лига.

Club Statement



West Ham United can confirm striker Michail Antonio has today been involved in a road traffic accident.



The thoughts and prayers of everyone at the Club are with Michail, his family and friends at this time.



The Club will issue an update in due course. pic.twitter.com/v3ZNyR80fd