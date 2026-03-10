bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
В Банско всички карат като Малена Замфирова (СНИМКИ)

Малки и големи показаха подкрепа към талантливата сноубордистка

В Банско всички карат като Малена Замфирова (СНИМКИ)
Малена Замфирова - талантливата българска стоубордистка, която само на 16 вече затвърди името си в световния елит, преминава през най-трудния период! Вчера, 9 март, тя претърпя тежки две операции заради травми, получени след като скиор я блъсна в гръб след тренировката ѝ в курорта Шпиндлерув Млин в Чехия. 

Добрите новини са, че интервенциите в клиниката в Линц, Австрия се оценяват като успешни от лекарите. За Малена предстоят още няколко операции и месеци възстановяване. 

Тя пък ще ги прекара в компанията на най-близките си - нейното голямо семейство. А подкрепа ще дойде и от... децата, които са тръгнали по нейния път. Те вече я показаха на състезание в Банско! 

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Най-важното спускане на Малена Замфирова (ВИДЕО)

В деня на операцията

В зимния ни курорт бе организирана надпревара за подрастващи точно в деня на операцията на Малена. В нейна подкрепа огромна част от участниците караха със залепени на бузите черни ленти - нещо, което самата Замфирова прави преди старт и се превърна в нейна запазена марка. 

Сред децата бяха и братята на Малена - Никола и Андрей, които победиха в своите възрастови групи съответно до 8 и до 10 години. 

Снимка: Instagram

"Купите са за Малена", написаха децата в компанията на по-големия им брат Мартин. 

Снимките са стигнали до талантливата им кака чрез майка ѝ Доротея, която е плътно до нея в Австрия. Именно тя благодари за подкрепата:

"Толкова много подкрепа и съпричастност от цялата сноуборд общност, от всички спортисти. Толкова деца и възрастни, толкова българи, на които Малена е докоснала сърцата… Невероятна подкрепа сте за нея и за нас, семейството ѝ. Благодаря!", написа тя. 

Подкрепа от цял свят

Още в старта в Шпиндлерув Млин в Чехия, колегите на Малена се обединиха, за да я подкрепят. 

"Всички сме на една вълна и в крайна сметка сме едно семейство. Тя е най-малката, любимото дете в това семейство. На всички им се къса сърцето за нея и питат как да помогнат. Изпращат ѝ цветя, картички, снимки, клипчета, карат с лентите. Всеки е солидарен, на всеки му е мъчно и всеки е гневен, че такива инциденти се случват на пистата", разкри брат ѝ Тервел, който достигна до четвъртфиналите. 

Тогава, след края на спусканията, всички сноубордисти се събраха, за да заявят "С теб сме, Малена".

 
 
 
майка братя доротея тервел замфиров Малена Замфирова Мартин Замфиров Никола Замфиров Андрей Замфиров

