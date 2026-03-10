В Банско всички карат като Малена Замфирова (СНИМКИ)

Малена Замфирова - талантливата българска стоубордистка, която само на 16 вече затвърди името си в световния елит, преминава през най-трудния период! Вчера, 9 март, тя претърпя тежки две операции заради травми, получени след като скиор я блъсна в гръб след тренировката ѝ в курорта Шпиндлерув Млин в Чехия.

Добрите новини са, че интервенциите в клиниката в Линц, Австрия се оценяват като успешни от лекарите. За Малена предстоят още няколко операции и месеци възстановяване.

Тя пък ще ги прекара в компанията на най-близките си - нейното голямо семейство. А подкрепа ще дойде и от... децата, които са тръгнали по нейния път. Те вече я показаха на състезание в Банско!

В деня на операцията

В зимния ни курорт бе организирана надпревара за подрастващи точно в деня на операцията на Малена. В нейна подкрепа огромна част от участниците караха със залепени на бузите черни ленти - нещо, което самата Замфирова прави преди старт и се превърна в нейна запазена марка.

Сред децата бяха и братята на Малена - Никола и Андрей, които победиха в своите възрастови групи съответно до 8 и до 10 години.

Снимка: Instagram

"Купите са за Малена", написаха децата в компанията на по-големия им брат Мартин.

Снимките са стигнали до талантливата им кака чрез майка ѝ Доротея, която е плътно до нея в Австрия. Именно тя благодари за подкрепата:

"Толкова много подкрепа и съпричастност от цялата сноуборд общност, от всички спортисти. Толкова деца и възрастни, толкова българи, на които Малена е докоснала сърцата… Невероятна подкрепа сте за нея и за нас, семейството ѝ. Благодаря!", написа тя.

Подкрепа от цял свят

Още в старта в Шпиндлерув Млин в Чехия, колегите на Малена се обединиха, за да я подкрепят.

"Всички сме на една вълна и в крайна сметка сме едно семейство. Тя е най-малката, любимото дете в това семейство. На всички им се къса сърцето за нея и питат как да помогнат. Изпращат ѝ цветя, картички, снимки, клипчета, карат с лентите. Всеки е солидарен, на всеки му е мъчно и всеки е гневен, че такива инциденти се случват на пистата", разкри брат ѝ Тервел, който достигна до четвъртфиналите.

Тогава, след края на спусканията, всички сноубордисти се събраха, за да заявят "С теб сме, Малена".