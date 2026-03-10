"Виновна съм за всичко!": Лука Дончич напуснал половинката заради... "Прасковка"?

Драмата в личния живот на НБА звездата Лука Дончич очевидно не влияят на представянето му на паркета. Той бе в основата на победата на неговия ЛА Лейкърс над Ню Йорк Никс със 110:97, като успя да запише 35 точки.

Но пък въпросът за раздялата на словенската звезда с годеницата му Анамария Голтес, с която са заедно от ученическите години и имат две дъщери, остава на дневен ред!

Защо наглед перфектната двойка сложи край на отношенията си? Една от версиите е, че за разлъката е виновна "Прасковка".

Социалните мрежи

Дончич все още не е коментирал ситуацията, дори след публикациите, че е изневерявал на половинката си, когато е била бременна. През декември 2025 г. Анамария роди втората им дъщеря Оливия. Медиите твърдят, че малко преди това Дончич е поискал двамата да прекратят отношенията си. В този период е и последния път, в който словенецът хареса снимки на майката на децата си.

Но пък започна активно да харесва публикации на Анджела Игнятович, позната в бивша Югославия с псевдонима Breskvica, което на български буквално се превежда като "Прасковка".

Тя е една от младите и атрактивни звезди на музикалната сцена и има редица почитатели, а в социалните мрежи е доста активна със снимки - както от участията си, така и от личното си време.

Всъщност Анджела, или "Прасковка", проби в медийното пространство във връзка с друг известен изпълнител от Сърбия - Михайло Верулович Вояж, а за раздялата им през 2021 г. страдаха хиляди почитатели.

Анджела коментира

"Прасковка" по принцип не разчита на скандали за да придобие популярност. Тя обаче коментира слуховете за Дончич.

"По подразбиране аз съм виновна за всичко! Тези заглавия ме шокираха. Да, наистина ми хареса няколко снимки и хората забелязаха... Но това нещо... Шокира ме заглавието "Breskvica е виновна за развода". С кой ли не ме свързват, приела съм го. Той ми е втори баскетболист. Първият беше Богданович (б.а. - Богдан Богданович - капитан на сръбския национален отбор). Пълен ад е! Сега с теб се бъзикаме, но мисля, че 90% от хората няма да го разберат по този начин. Надявам се все пак да стане, защото вече прекаляват, а са доста хора... Това за Дончич просто избухна", каза тя пред словенските медии, тъй като имаше участие в родината на НБА звездата.

Дончич, чийто баща е сърбин, не следи само Анджела в социалните мрежи. Той е фен на редица певци и певици в западната ни съседка, сред които Цеца Величкович, МС Стоян, Александра Прийович, Реля Попович. Той използва популярната музика, за да се концентрира преди мач.

Не е само тя

"Прасковка" може да е популярна по нашите ширини, но отвъд Океана свързват Дончич и с други жени.

Американски медии го свързват и с колумбийската суперзвезда Карол Джи.

Не липсват слухове, че той е имал афера дори и със скандалната риалити икона Ким Кардашиян, която е спрягана за половинка на пилота от Формула 1 Люис Хамилтън.