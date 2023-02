Баскетболистка бе намерена мъртва под руините в Малатия

Турската баскетболистка Нилай Айдоган бе намерена мъртва под руините, причинени от мощното земетресение в Турция от преди седмица.

Тъжната новина потвърдиха от Турската баскетболна федерация. Айдоган е починала заедно с баба си в град Малатия, на която е била на гости.

Жертвите от опустошителните земетресения вече наброяват близо 33 000 души.

Çankaya Üniversitesi S.K. put out a statement Sunday saying that Nilay Aydoğan has died in the earthquake. She had traveled to the Malatay province to visit her grandmother. https://t.co/l3hYxxQX9B pic.twitter.com/R77Y5nE16B