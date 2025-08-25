Недохранено дете, което живееше с 23 куни на ден: Спомням си бомбардировките и страха

Най-великият хърватски футболист Лука Модрич наближава 40-годишна възраст, но все още играе на топ ниво. Този сезон той носи фланелката на италианския гранд Милан. Vecernji list припомня накратко пътя му от глада до звездите...

"Никой и нищо не можеше да обезкуражи капитана на хърватския национален отбор по футбол Лука Модрич, който е израснал под обстрели в Хърватия по време на войната и който казва, че несгодите го мотивират още повече. Хърватската държава не успя да осигури адекватни условия за разселените лица по време на войната, но им беше осигурено място за спане и храна, която възлизаше на 23 куни на човек", пише изданието.

Играехме футбол и наред с това - ревът на сирените...

"Винаги имах топка със себе си“, спомня си Модрич. „Дори в убежищата, където се укривахме по време на бомбардировките в Хърватия от 1990 до 1995 г. Когато отивахме в убежищата, вземах топката и играех с приятелите си, с всички, организирах мачове и футболът беше всичко за мен“, добавя носителят на „Златната топка“ за 2018 г.

„Спомням си и страха, който изпитвах. Играехме футбол и наред с това - ревът на сирените. Това стана нещо нормално“, казва Модрич, който напуска семейния си дом близо до Задар през 1991 г. и отива да живее в хотел през следващите седем години.

През безгрижното си детство той пасе овце в планината с дядо си Лука, а след това четниците убиват дядо му на 18 декември 1991 г., затова баща му Стипе изпраща малкия Лука и семейството му в Задар, където живее в хотел и играе с топка на местния паркинг.

Физически слаб за голям футбол

Модрич е роден в Задар на 9 септември 1985 г. Първите пет години от живота си прекарва в малкото село Модричи близо до Обровац.

Хайдук не го искаше, защото според тях беше твърде физически слаб за сериозен футбол. След това той премина на "Максимир", разви се в Динамо и постигна трансфер в Тотнъм, който по-късно го изстреля във великия Реал Мадрид, с който печели всичко... Другото е история. История, която продължава да се пише.

