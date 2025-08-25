bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
2 / 10
Недохранено дете, което живееше с 23 куни на ден: Спомням си бомбардировките и страха
Защо 7 години Лука Модрич живее в хотел?
Футбол Световен футбол

Недохранено дете, което живееше с 23 куни на ден: Спомням си бомбардировките и страха

Защо 7 години Лука Модрич живее в хотел?

Най-великият хърватски футболист Лука Модрич наближава 40-годишна възраст, но все още играе на топ ниво. Този сезон той носи фланелката на италианския гранд Милан.  Vecernji list припомня накратко пътя му от глада до звездите...

"Никой и нищо не можеше да обезкуражи капитана на хърватския национален отбор по футбол Лука Модрич, който е израснал под обстрели в Хърватия по време на войната и който казва, че несгодите го мотивират още повече. Хърватската държава не успя да осигури адекватни условия за разселените лица по време на войната, но им беше осигурено място за спане и храна, която възлизаше на 23 куни на човек", пише изданието.

Играехме футбол и наред с това - ревът на сирените...

"Винаги имах топка със себе си“, спомня си Модрич. Дори в убежищата, където се укривахме по време на бомбардировките в Хърватия от 1990 до 1995 г. Когато отивахме в убежищата, вземах топката и играех с приятелите си, с всички, организирах мачове и футболът беше всичко за мен“, добавя носителят на Златната топка“ за 2018 г.

Спомням си и страха, който изпитвах. Играехме футбол и наред с това - ревът на сирените. Това стана нещо нормално“, казва Модрич, който напуска семейния си дом близо до Задар през 1991 г. и отива да живее в хотел през следващите седем години.

Разнасяше храна, за да оцелее, а сега ще е дясната ръка на Лука Модрич

През безгрижното си детство той пасе овце в планината с дядо си Лука, а след това четниците убиват дядо му на 18 декември 1991 г., затова баща му Стипе изпраща малкия Лука и семейството му в Задар, където живее в хотел и играе с топка на местния паркинг.

Физически слаб за голям футбол

Модрич е роден в Задар на 9 септември 1985 г. Първите пет години от живота си прекарва в малкото село Модричи близо до Обровац.

Хайдук не го искаше, защото според тях беше твърде физически слаб за сериозен футбол. След това той премина на "Максимир", разви се в Динамо и постигна трансфер в Тотнъм, който по-късно го изстреля във великия Реал Мадрид, с който печели всичко... Другото е история. История, която продължава да се пише.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Жесток огън по Лука Модрич: Италия отдавна е гробище за пенсионери!

Тагове:

история легенда тотнъм реал мадрид война Хърватия динамо лука модрич мила 40 години Максимир

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Драма в Босфора: Руски плувец изчезна

Драма в Босфора: Руски плувец изчезна
Борислав Младенов: Това е сън. Една малка крачка към целите ми! (ВИДЕО)

Борислав Младенов: Това е сън. Една малка крачка към целите ми! (ВИДЕО)
Счупени ракети и нерви: Медведев вилнее в Ню Йорк (ВИДЕО)

Счупени ракети и нерви: Медведев вилнее в Ню Йорк (ВИДЕО)
Официално е: Ламин Ямал позира с гаджето си! (СНИМКА)

Официално е: Ламин Ямал позира с гаджето си! (СНИМКА)
Феновете на Левски изкупиха всички билети за реванша с АЗ Алкмаар

Феновете на Левски изкупиха всички билети за реванша с АЗ Алкмаар

Последни новини

Григор проговори за кошмара срещу Синер: Плаках часове с глас!

Григор проговори за кошмара срещу Синер: Плаках часове с глас!
Драма в Босфора: Руски плувец изчезна

Драма в Босфора: Руски плувец изчезна
Световното първенство за волейболистките ни приключи!

Световното първенство за волейболистките ни приключи!
Счупени ракети и нерви: Медведев вилнее в Ню Йорк (ВИДЕО)

Счупени ракети и нерви: Медведев вилнее в Ню Йорк (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV