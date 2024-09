Баскетболно величие загуби битката с рака

Отиде си един от най-великите в историята на баскетбола! Дикембе Мутомбо почина на 58 години, след като загуби битката с рака на мозъка.

През 90-те години 218-сантиметровият Мутомбо беше машина за чадъри. На 4 пъти бе избран за "Защитник на годината". Не успя да стане шампион на НБА, но постигна множество големи победи извън залата с хуманитарната си дейност. Мутомбо ѝ се отдаде с пълни сили след края на кариерата си. Затова и днес от НБА го описаха като "по-голям от живота".

NBA Global Ambassador and Naismith Basketball Hall of Famer Dikembe Mutombo passed away today at the age of 58 from brain cancer. He was surrounded by his family.



NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement. pic.twitter.com/uHgZgSBDUJ