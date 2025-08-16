bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Най-добрата ни футболистка ще играе в турски гранд

За последно беше в австралийския Бризбейн Роър

Най-добрата българска футболистка - Евдокия Попадинова, ще играе в турски гранд. Националката, която за последно носи екипа на австралийския Бризбейн Роър, подписа с Бешикташ.

Изборът на Попадинова е очакван заради последните събития от личния ѝ живот. През юли тя се сгоди за приятеля си - колегата Борислав Орлинов, с когото са заедно от над 4 години.

След края на кариерата на Попадинова двамата планират да се установят в родния ѝ град Хаджидимово.

№1 на България

Попадинова беше избрана за №1 на годината в България за седми път. През миналия сезон тя отбеляза 2 гола в 19 мача за Бризбейн. Договорът ѝ изтече през май и стана свободен агент.

Кариерата на Попадинова премина още през Италия, Англия, Дания и САЩ.

