Бебе в легендарната фамилия Евтимови!

Треньорът на Черно море, Васил Евтимов, се похвали с едно от най-щастливите събития в живота си – стана дядо за първи път на 48 години.

Неговият син Николас и половинката му Емили го зарадваха с малката Сейла-Роуз. Щастливият Биг Вас сподели снимка на внучката си в профилите си в социалните мрежи Instagram и Facebook.

„Сейла Роуз Евтимова. Родена на 16 март. Думите не могат да опишат чувството да си майка. Благодаря ти, Исусе, за здравото и щастливо бебе“, написа щастливата майка в социалните мрежи.

Легендарна фамилия

Сейла-Роуз ще има честта да расте в легендарна баскетболна фамилия. Прадядо ѝ, Илия Евтимов, който от години живее във Франция, е бивш капитан на националния отбор на България, многократен шампион и носител на Купата с Левски.

Самият Васил е една от най-разпознаваемите личности в българския баскетбол през последните години. Играл е в повече от 10 страни и е завършил образованието си в САЩ. Брат му Илиян също направи успешна кариера във Франция, има френски паспорт и синът му Александър играе баскетбол.