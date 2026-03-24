bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

Везенков пак над всички, но Олимпиакос загуби инфарктно (ВИДЕО)

Гръцкият гранд допусна 12-о поражение в Евролигата

Най-добрият български баскетболист - Александър Везенков, отново беше над всички, но неговият Олимпиакос допусна драматично 12-о поражение в Евролигата за сезона.

"Червено-белите" загубиха с 84:85 от Валенсия като гости в среща от 33-ия кръг.

Везенков завърши със 17 точки и 6 борби за 24 минути на паркета. Най-резултатен за победителите беше Бранку Бадио с 15 точки, 5 борби и 4 асистенции, а от съотборниците на Саша Тайсън Уорд направи 15 точки и 2 борби, докато Еван Фурние записа 12 точки и 5 асистенции.

Снимка: https://www.olympiacosbc.gr/

Двубоят

Двата състава изиграха оспорван мач, в който няколко пъти си размениха водачеството. Домакините водеха с 25:23 след първата четвърт, но след по-силна втора част Олимпиакос си осигури аванс от 50:42 на почивката. Везенков изигра добро първо полувреме, в което реализира 15 точки и 4 борби.

Треска за билети заради мача на Александър Везенков в София

Последва по-убедителна трета четвърт за Валенсия и преди заключителните 10 минути испанският отбор изоставаше само 2 точки – 67:69. С кош на Бракстън Кий домакините поведоха с 81:79 по-малко от минута преди финала на двубоя, а при следващата атака на Олимпиакос Везенков бе фаулиран и изравни за 81:81 от наказателната линия.

Снимка: https://www.olympiacosbc.gr/

След нова размяна на точни стрелби гостите имаха точка аванс – 84:83, а при оставащи 2.9 секунди Валенсия поведе с 85:84 след изпълнение на наказателни удари. Баскетболистите на Олимпиакос обаче не успяха да реализират при последната си атака.

Сега за Олимпиакос предстои гостуване на Панатинайкос в голямото дерби на гръцкото първенство на 30 март, а следващият мач на гранда от Пирея в Евролигата е на 3 април – гостуване на френския АСВЕЛ Лион.

Тагове:

олимпиакос баскетбол Валенсия евролига поражение загуба саша везенков Александър Везенков драматична инфарктна бранку бадио

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV