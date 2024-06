ESPN: Сакраменто праща Везенков в друг отбор от НБА (ВИДЕО)

Александър Везенков остава в НБА! Според Ейдриън Войнаровски от ESPN, най-добрият български баскетболист ще премине от Сакраменто Кингс в Торонто Раптърс, като част от сделка с размяна на играчи.

Родното тежко крило и съотборникът му Дейвиън Митчъл отиват в канадския тим, а "кралете" пoлучават Джейлън Макданиелс.

The Sacramento Kings are trading Davion Mitchell and Sasha Vezenkov to the Toronto Raptors, sources tell ESPN.