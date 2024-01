Феновете на Олимпиакос: Скъпи Браун, какво се случва с Везенков?

“Скъпи Майк Браун и Сакраменто Кингс, какво по дяволите се случва със Саша Везенков? Не игра заради треньорско решение срещу един от най-слабите отбори в НБА, но въпреки това вие давате минути на играч с 10-дневен договор (б.р. - Хуан Тоскано-Андерсън), който вкарва 0 точки. В същото време Барнс също вкарва 0 точки, а Лайлс има 6 точки за 31 минути."

"Пуснете Везенков да играе! Той има невероятна химия със Сабонис. Хайде!”, написаха от Olympiacos EU.

Dear Mike Brown @SacramentoKings What the actual F is happening with Sasha Vezenkov?!?! DNP against one of worst teams in NBA but u give mins to 10day contract player (0points) meanwhile Barnes 0points & Lyles 6 points in 31 mins?!?!



Play him!Crazy chemistry with Sabonis

Cmon!