Димитър Димитров: Няма време да правим драми (ВИДЕО)

Димитър Димитров е уверен, че националният отбор на България е готов за утрешния мач с Нидерландия в предквалификациите за световното първенство по баскетбол.
Атакуващият гард сподели, че липсата на самочувствие не е сред причините за загубата от Австрия.
"Нямаме време да правим драми. Трябваше да направим един добър анализ, да видим отбора на Нидерландия и мисля, че сме готови за утрешния мач.
Със сигурност липсата на опит е една от причините за загубата. Не мога да кажа, че е главната, по-скоро липсата на агресия, на правилни решения в няколко моменти и това че стартирахме мача доста лошо. Това бяха основните причини за загубата според мен", коментира Димитров.
"Не бих казал, че сме загубили заради липса на самочувствие. Ако е това, за два дни няма как да го подобрим, така че надявам се да не е това. Имаме добър щаб, за което няма защо да ни липсва самочувствие. Напротив, трябва да излезем като отбор, който играе пред собствена публика с помощта на феновете утре, надявам се да се напълни залата, да покажем една здрава игра, една здрава битка и съм сигурен, че ако направим това, може да излезем победители от мача.
Със сигурност трябва да покажем много по-голяма агресия, много по-голяма битка. Нидерландците са доста висок отбор. Мисля, че има доста играчи, които са на добро ниво, добро им е нападението. Трябва да лимитираме това нещо. Също така имат добри шутъри добри плеймейкъри. Така че всичко започва от агресията. Ако имаме агресивна игра, ще лимитираме 60% от попаденията.
Не знам какво да очаквам, надявам се да е пълна залата, да стане една добра атмосфера. Мисля, че тази зала го заслужава, надявам се и ние да го заслужаваме утре. И да стане един празник и да излезем победители след това", сподели Димитров.
България излиза срещу Нидерландия в тежък сблъсък, който може да гледате на живо по bTV Action от 18:00. Коментарното студио започва 30 минути по-рано.
