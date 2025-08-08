Димитър Димитров: Няма време да правим драми (ВИДЕО)

Димитър Димитров е уверен, че националният отбор на България е готов за утрешния мач с Нидерландия в предквалификациите за световното първенство по баскетбол.

Атакуващият гард сподели, че липсата на самочувствие не е сред причините за загубата от Австрия.

"Нямаме време да правим драми. Готови сме за утре"

"Нямаме време да правим драми. Трябваше да направим един добър анализ, да видим отбора на Нидерландия и мисля, че сме готови за утрешния мач.

Със сигурност липсата на опит е една от причините за загубата. Не мога да кажа, че е главната, по-скоро липсата на агресия, на правилни решения в няколко моменти и това че стартирахме мача доста лошо. Това бяха основните причини за загубата според мен", коментира Димитров.

"Не бих казал, че сме загубили заради липса на самочувствие. Ако е това, за два дни няма как да го подобрим, така че надявам се да не е това. Имаме добър щаб, за което няма защо да ни липсва самочувствие. Напротив, трябва да излезем като отбор, който играе пред собствена публика с помощта на феновете утре, надявам се да се напълни залата, да покажем една здрава игра, една здрава битка и съм сигурен, че ако направим това, може да излезем победители от мача.

Със сигурност трябва да покажем много по-голяма агресия, много по-голяма битка. Нидерландците са доста висок отбор. Мисля, че има доста играчи, които са на добро ниво, добро им е нападението. Трябва да лимитираме това нещо. Също така имат добри шутъри добри плеймейкъри. Така че всичко започва от агресията. Ако имаме агресивна игра, ще лимитираме 60% от попаденията.

Не знам какво да очаквам, надявам се да е пълна залата, да стане една добра атмосфера. Мисля, че тази зала го заслужава, надявам се и ние да го заслужаваме утре. И да стане един празник и да излезем победители след това", сподели Димитров.

България излиза срещу Нидерландия в тежък сблъсък, който може да гледате на живо по bTV Action от 18:00. Коментарното студио започва 30 минути по-рано.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK