bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Кристиано Роналдо за "Златната топка": Това е измислица!

Не е номиниран

Кристиано Роналдо за "Златната топка": Това е измислица!
Reuters

Петкратният носител на "Златната топка" Кристиано Роналдо, който в момента защитава цветовете на саудитския Ал Насър, обяви, че тази награда е "измислица". Коментарът на португалската суперзвезда бе пред официалния сайт на клуба.

"Златната топка"!? Тази година? това е измислица", каза CR7 след мача срещу Рио Аве (4:0), в който заби хеттрик.

Френското списание France Football обяви вчера номинираните 30 футболисти, които ще се борят за трофея за сезон 2024/25. Роналдо е печелил престижната лична награда през 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017.

Кристиано Роналдо вбеси цялата страна, разкрита е причината!

Лионел Меси не е сред номинираните за „Златната топка“ за втора поредна година. След като спечели наградата през 2023 г., рекордьорът дори не е в включен в списъка за 2025 г. Самият Кристиано не е в листата три години поред.

Церемонията тази година ще се състои на 22 септември в театър "Шатле" в Париж.

След требъла на ПСЖ през миналия сезон, френският шампион и европейски първенец излъчи най-много номинирани - общо девет. Фаворит за статуетката тази година е Усман Дембеле.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Ето ги номинираните за
Тагове:

кристиано роналдо меси награди номинации псж измислица златна топка ал насър усман дембеле родри

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Ивет Лалова: Не искам повече страх, без атлетика - няма спорт!

Ивет Лалова: Не искам повече страх, без атлетика - няма спорт!
Лекари казали на футболист на Черно море, че няма да проговори

Лекари казали на футболист на Черно море, че няма да проговори
Ръководството на Спартак: Ако общината не помогне, не виждам кой друг (ВИДЕО)

Ръководството на Спартак: Ако общината не помогне, не виждам кой друг (ВИДЕО)
Любимата 90-а минута на Левски

Любимата 90-а минута на Левски
Душан Керкез: Пауло Нога сам реши да си тръгне (ВИДЕО)

Душан Керкез: Пауло Нога сам реши да си тръгне (ВИДЕО)

Последни новини

Димитър Димитров: Няма време да правим драми (ВИДЕО)

Димитър Димитров: Няма време да правим драми (ВИДЕО)
Александър Везенков се завръща срещу Австрия!? (ВИДЕО)

Александър Везенков се завръща срещу Австрия!? (ВИДЕО)
Ивет Лалова: Не искам повече страх, без атлетика - няма спорт!

Ивет Лалова: Не искам повече страх, без атлетика - няма спорт!
Всички му се подиграваха, а сега му предложиха

Всички му се подиграваха, а сега му предложиха "доживотен договор"
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV