Кристиано Роналдо за "Златната топка": Това е измислица!

Петкратният носител на "Златната топка" Кристиано Роналдо, който в момента защитава цветовете на саудитския Ал Насър, обяви, че тази награда е "измислица". Коментарът на португалската суперзвезда бе пред официалния сайт на клуба.

"Златната топка"!? Тази година? това е измислица", каза CR7 след мача срещу Рио Аве (4:0), в който заби хеттрик.

Френското списание France Football обяви вчера номинираните 30 футболисти, които ще се борят за трофея за сезон 2024/25. Роналдо е печелил престижната лична награда през 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017.

Лионел Меси не е сред номинираните за „Златната топка“ за втора поредна година. След като спечели наградата през 2023 г., рекордьорът дори не е в включен в списъка за 2025 г. Самият Кристиано не е в листата три години поред.

Церемонията тази година ще се състои на 22 септември в театър "Шатле" в Париж.

След требъла на ПСЖ през миналия сезон, френският шампион и европейски първенец излъчи най-много номинирани - общо девет. Фаворит за статуетката тази година е Усман Дембеле.

