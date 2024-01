Крал Джеймс с нов забележителен рекорд (ВИДЕО)

Джеймс ще бъде капитан на отбора на Западната конференция, а този на Източната ще бъде воден от Янис Антетокумбо.

LeBron James has set the record for most NBA All-Star selections with 20.



James is an All-Star starter for the 20th straight year – a streak that began in 2005, his second NBA season. He is set to play in his 20th All-Star Game, extending his record.



