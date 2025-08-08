Волейболистките ни с първа победа на световното

Националният отбор на България по волейбол за жени (U21) записа първа победа на световното първенство в Индонезия. Отборът на Драган Нешич се справи без особени трудности с Тунис - 3:0 (20, 12, 20) за 67 минути игра.

На старта "лъвиците" загубиха от четирикратния първенец на планетата Бразилия.

България започна в състав: Маргарита Гунчева, Виктория Коева, Кая Николова, Виктория Димитрова, Ива Дудова, Елена Коларова и либеро Михаела Манолова. Като резерви в игра влязоха Дияна Борисова и Венеса Радева.

След поражението от Бразилия

В първия гейм се стигна до равенство 19:19, след което нашите направиха четири поредни точки и затвориха частта на 20.

Вторият гейм започна равностойни и имаше паритет до 8:8. След това България отвори разлика и постоянно я увеличаваше, като остави съперника на 12.

Българките натрупаха самочувствие и в третия гейм поведоха с 18:13, но след като Тунис направи три поредни точки, Нешич взе прекъсване, за да спре серията на съперника. При 24:20 България стигна до четири мачбола и реализира още първия след успешна блокада.

Трети сме в групата

Най-резултатна за тима ни бе диагоналът Ива Дудова със 17 точки - всичките от атака. Капитанката Виктория Коева завърши с 12 точки - 8 от атака, три аса от сервис е идна блокада, а Кая Николова помогна с 9 точки. Лидер за Тунис бе Синда Бен Хамида с 12 пункта.

България се изкачи на трето място в групата с 3 точки, като изостава от лидерите Бразилия и Япония, които имат пълен актив до момента.

Утре българският отбор ще изиграе третия си мач в Група D срещу Чили.

