Ракета удари Годой в тестисите на мач в Боливия (ВИДЕО)

Болезнен инцидент за голмайстора

Ракета удари Годой в тестисите на мач в Боливия (ВИДЕО)
Леандро Годой е новото попълнение на ЦСКА, което се очаква да реши проблемите в атака на Душан Керкез. Аржентинецът подписа договор за 3 години, след като стана голмайстор на Първа лига през миналия сезон с 18 попадения с екипа на Берое.

Феновете на ЦСКА обаче могат да се чувстват спокойно, понеже във видеото не става дума за новия нападател на столични гранд, а за футболиста на боливийския Дъ Стронгест.

Инцидентът

В мач от Висшата лига на Боливия срещу Блуминг, Хуан Годой вкара победното попадения за крайното 3:2. Ситуацията обаче ескалира след последния съдийски сигнал, когато привържениците на Дъ Строгест започнаха да изстрелват пиротехника към терена.

Една от ракетите уцели голмайстора на отбора в тестисите и се наложи намесата на медицински екип. Според медиите в Боливия, Годой е получил изгаряне на бедрото първа степен и хематом в областта на слабините. Лекарите са му поставили диагноза орхит, което е възпаление на тестисите.

Ултрас групата на столичния клуб UltraSur е обвинена за инцидента. Според твърденията, фойерверките са били пуснати на фона на продължаващ протест срещу собствениците. Тезата на феновете е, че са пуснали ракетите в знак на празнуване и се извинаха на Годой.

"Бихме искали да се обърнем към всички наши феновете, за да изразим искрените си извинения за случилите се събития. Никога не е било наше намерение да навредим на който и да е играч или член на треньорския щаб. Винаги се стремим да насърчаваме и да допринасяме, а не да излагаме някого на риск", написаха привържениците.

Те добавиха също, че повече няма да пускат фойерверки на бъдещи мачове.

футбол цска фенове боливия фойерверки пиротехника висша лига тестиси първа лига Душан Керкез хуан годой ленадро годой дъ стронгест блуминг

