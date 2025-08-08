Ракета удари Годой в тестисите на мач в Боливия (ВИДЕО)

Леандро Годой е новото попълнение на ЦСКА, което се очаква да реши проблемите в атака на Душан Керкез. Аржентинецът подписа договор за 3 години, след като стана голмайстор на Първа лига през миналия сезон с 18 попадения с екипа на Берое.

Феновете на ЦСКА обаче могат да се чувстват спокойно, понеже във видеото не става дума за новия нападател на столични гранд, а за футболиста на боливийския Дъ Стронгест.

Инцидентът

В мач от Висшата лига на Боливия срещу Блуминг, Хуан Годой вкара победното попадения за крайното 3:2. Ситуацията обаче ескалира след последния съдийски сигнал, когато привържениците на Дъ Строгест започнаха да изстрелват пиротехника към терена.

Една от ракетите уцели голмайстора на отбора в тестисите и се наложи намесата на медицински екип. Според медиите в Боливия, Годой е получил изгаряне на бедрото първа степен и хематом в областта на слабините. Лекарите са му поставили диагноза орхит, което е възпаление на тестисите.

Deportes | Incidente con fuegos artificiales empaña triunfo de The Strongest ante Blooming



Durante el encuentro disputado este domingo 3 de agosto, donde The Strongest se impuso 3-2 a Blooming en un partido intenso y con remontadas, un incidente con fuegos artificiales opacó la… pic.twitter.com/umrItXqZ06 — EL POPULAR BOLIVIA (@popularbolivia) August 4, 2025

Ултрас групата на столичния клуб UltraSur е обвинена за инцидента. Според твърденията, фойерверките са били пуснати на фона на продължаващ протест срещу собствениците. Тезата на феновете е, че са пуснали ракетите в знак на празнуване и се извинаха на Годой.

"Бихме искали да се обърнем към всички наши феновете, за да изразим искрените си извинения за случилите се събития. Никога не е било наше намерение да навредим на който и да е играч или член на треньорския щаб. Винаги се стремим да насърчаваме и да допринасяме, а не да излагаме някого на риск", написаха привържениците.

Те добавиха също, че повече няма да пускат фойерверки на бъдещи мачове.