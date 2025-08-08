bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Всички му се подиграваха, а сега му предложиха "доживотен договор"

Хари Магуайър беше обект на подигравки от голяма част от футболната общност почти веднага след като бе привлечен от Манчестър Юнайтед. "Червените дяволи" платиха 87 милиона евро на Лестър за него, с което подобриха рекорда на Ливърпул за трансфера на Върджил ван Дайк.

И сякаш трансферната сума беше определяща за представянето на защитника с фланелката на Манчестър Юнайтед. Непрекъснатите сравнения с Ван Дайк, който спечели Висшата лига и Шампионска лига, докато вечния съперник се опитваше и все още се опитва да излезе от порочния кръг, костваха голяма част от кариерата на Магуайър.

От виновник в герой

В Лестър той беше традиционен централен защитник, чиито отговорности включваха директни защитни действия: шпагати, изчиствания, въздушни дуели. В амбициозния Манчестър Юнайтед се изискваше много повече - да подава извеждащи пасове, да изнася топката, да следи движенията на съотборниците си в нападение.

Докато свикне с този начин на игра му трябваше значително повече време, отколкото на по-млад играч. Противниците бързо разбраха, че той е по-бавен и има затруднения в играта с топка в крака и се възползваха, а феновете в социалните мрежи бяха безпощадни.

Под ръководството на Ерик Тен Хаг, Магуайър загуби титулярното си място, а отборът в един момент изглеждаше добре без него. По ирония на съдбата обаче Юнайтед остана без централни защитници, след като Лисандро Мартинес, Рафаел Варан, Виктор Линдельоф и Ерик Баи бяха контузени по едно и също време. Тогава настъпи моментът за Магуайър, в който той сякаш се възроди и беше един от лидерите на отбора.

Под ръководството на Рубен Аморим системата на игра се промени на 3-4-3, което беше отличен шанс за Магуайър да запази титулярното си място. Това и се случи. "Той е перфектен, когато играеш с трима защитници. Той е перфектен в центъра. Хари е фокусиран върху работата, а не върху това, което казват хората. Той няма извинения, дори когато преминава през трудни моменти. Мисля, че той е пример в това отношение", сподели португалският наставник.

"Доживотен договор"

През януари тази година клубът от червената част на Манчестър активира опцията за автоматично удължаване на договора на Магуайър. Предишният му договор щеше да приключи това лято, а сега защитникът ще остане в отбора поне за още една година. Според слуховете, на англичанина ще му бъде предложен нов договор, който ще го задържи на "Олд Трафорд" до края на кариерата му.

Юнайтед е отхвърлил оферти от отбори в Англия и Италия за него, пише Майк Кийгън - един от вътрешните хора в клуба. Мнозина интерпретираха това като "доживотен договор", въпреки че всъщност става въпрос за това, че следващото споразумение на Магуайър с Манчестър Юнайтед ще е последното му.

