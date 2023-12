Куче нахапа шампион в НБА навръх Коледа

Баскетболистът на Денвър Арън Гордън няма да запомни с добро тази Коледа. Шампионът в Лигата от миналия сезон с Нъгетс е бил ухапан от куче навръх празника, съобщава The Athletic.

Според информацията, 28-годишният играч е с наранявания по лицето и дясната ръка, заради които е получил 21 шева.

Breaking news from the Nuggets:



"Aaron Gordon suffered lacerations to his face and hand resulting from a dog bite on December 25th. Aaron is in good condition and will remain away from the team while he recovers. Additional updates will be provided as necessary."