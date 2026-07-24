Баскетбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Помощник на Желко Обрадович е новият треньор на Балкан Богдан Караичич ще води шампионите

Балкан Ботевград официално представя новия си треньор Богдан Караичич! Години наред сръбският специалист е асистент на легендата Желко Обрадович в Партизан, с който става два шампион в АБА лигата, носител е на Купата на Русия с Локомотив Кубан, а миналия сезон като старши треньор изведе Партизан до титлата в Сърбия.

Работил е още в Арис Солун, а в момента ръководи националния отбор на Армения.

"Истински опит от върха на европейския баскетбол, точно когато навлизаме в историческия си дебютен сезон в BKT EuroCup", написаха ботевградчани в социалните мрежи.

Съперници от висока класа и тежки мачове очакват българския баскетболен шампион във втория по сила европейски клубен турнир.

Родният гранд попадна в четвърта група с един от доскорошните участници в Евролигата и финалист от сезон 2024/2025 - Монако, и още шест тима. Останалите в потока са Бахчешехир (Турция), Манреса (Испания), Рациофарм Улм (Германия), Рома Баскет (Италия), Лиаткабелис (Литва) и ПАОК (Гърция).

Богдан Карачич ще замени в Ботевград Йован Попович, който остава част от щаба.