Везенков повежда България в решаваща битка!

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Любо Минчев събира звезден състав за атака на ЕвроБаскет 2029
Александър Везенков отново ще облече националната фланелка и ще бъде сред големите оръжия на България в битката за Евробаскет 2029. Звездата на Олимпиакос е част от състава за подготовката преди втория етап от предварителните квалификации, обявиха от БФБаскетбол.
До него в състава попадат новото попълнение на гръцкия гранд Коди Милър-Макинтайър и натурализираният американец Умоджа Гибсън. Сред избраниците на селекционера Любомир Минчев е и 20-годишният Александър Гавалюгов, който вече записа дебют за мъжкия тим при победата над Норвегия.
Новото име в отбора е 19-годишният Теодор Трифонов от Spanish Basketball Academy в Мадрид. Младият талант получава първи шанс да покаже качествата си с екипа на мъжкия национален отбор.
„Лъвовете“ започват подготовка на 10 август в Самоков. България е в група D, а първото изпитание е срещу Румъния на 30 август в Тулча.
Преди официалните битки тимът на Любомир Минчев ще премине през сериозна серия от проверки – контрола с Полша в Краков, участие на турнир в Словакия, двубои срещу Ангола и Словакия в Самоков, както и лагер в Русе.
Позиция 1
Коди Милър-МакИнтайър - Олимпиакос (Гърция)
Умоджа Гибсън - Цедевита Любляна (Словения)
Константин Тошков - Балкан Ботевград
Александър Гавалюгов - Санта Клара (NCAA)
Лъчезар Тошков - Миньор Перник
Позиция 2
Теодор Трифонов - SBA (Испания)
Павлин Иванов - Спартак Плевен
Александър Стоименов - Нови Сад (Сърбия)
Кръстомир Михов - Локомотив Пловдив
Мартин Русев - Спартак Плевен
Позиция 3
Борислав Младенов - Виена (Австрия)
Иван Алипиев - Римини (Италия)
Стефан Михайлов - Ботев Враца
Мирослав Васов - Рилски спортист
Позиция 4
Иван Спиров - Кливланд Стейт (NCAA)
Йордан Минчев - Кемнитц (Германия)
Александър Везенков - Олимпиакос (Гърция)
Симеон Лепичев - Пиаца Америна (Италия)
Христо Бъчков - Рилски спортист
Позиция 5
Константин Костадинов - Андора (Испания)
Кристиян Занов - Ботев Враца
Цветомир Чернокожев - Черно море
Андрей Иванов - Балкан Ботевград
Емил Стоилов - Майорка (Испания)
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