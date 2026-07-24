Баскетбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Везенков повежда България в решаваща битка! Любо Минчев събира звезден състав за атака на ЕвроБаскет 2029 Снимка: Евгений Милов, bTV

Александър Везенков отново ще облече националната фланелка и ще бъде сред големите оръжия на България в битката за Евробаскет 2029. Звездата на Олимпиакос е част от състава за подготовката преди втория етап от предварителните квалификации, обявиха от БФБаскетбол.

До него в състава попадат новото попълнение на гръцкия гранд Коди Милър-Макинтайър и натурализираният американец Умоджа Гибсън. Сред избраниците на селекционера Любомир Минчев е и 20-годишният Александър Гавалюгов, който вече записа дебют за мъжкия тим при победата над Норвегия.

Новото име в отбора е 19-годишният Теодор Трифонов от Spanish Basketball Academy в Мадрид. Младият талант получава първи шанс да покаже качествата си с екипа на мъжкия национален отбор.

„Лъвовете“ започват подготовка на 10 август в Самоков. България е в група D, а първото изпитание е срещу Румъния на 30 август в Тулча.

Преди официалните битки тимът на Любомир Минчев ще премине през сериозна серия от проверки – контрола с Полша в Краков, участие на турнир в Словакия, двубои срещу Ангола и Словакия в Самоков, както и лагер в Русе.

Разширен състав на България:

Позиция 1

Коди Милър-МакИнтайър - Олимпиакос (Гърция)

Умоджа Гибсън - Цедевита Любляна (Словения)

Константин Тошков - Балкан Ботевград

Александър Гавалюгов - Санта Клара (NCAA)

Лъчезар Тошков - Миньор Перник

Позиция 2

Теодор Трифонов - SBA (Испания)

Павлин Иванов - Спартак Плевен

Александър Стоименов - Нови Сад (Сърбия)

Кръстомир Михов - Локомотив Пловдив

Мартин Русев - Спартак Плевен

Позиция 3

Борислав Младенов - Виена (Австрия)

Иван Алипиев - Римини (Италия)

Стефан Михайлов - Ботев Враца

Мирослав Васов - Рилски спортист

Снимка: fiba.com

Иван Спиров - Кливланд Стейт (NCAA)

Йордан Минчев - Кемнитц (Германия)

Александър Везенков - Олимпиакос (Гърция)

Симеон Лепичев - Пиаца Америна (Италия)

Христо Бъчков - Рилски спортист

Позиция 5

Константин Костадинов - Андора (Испания)

Кристиян Занов - Ботев Враца

Цветомир Чернокожев - Черно море

Андрей Иванов - Балкан Ботевград

Емил Стоилов - Майорка (Испания)