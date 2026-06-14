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Баскетбол

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bTV Спорт екип

Лудост в Пирея: Съотборник на Везенков нокаутира звездата на ПАО (ВИДЕО)

Намесиха се охрана и полиция

Лудост в Пирея: Съотборник на Везенков нокаутира звездата на ПАО (ВИДЕО)
 

Олимпиакос защити титлата си в гръцкото първенство, след като победи Панатинайкос с 89:85 в петия решителен мач. Не липсваха и интересни моменти извън паркета.

Тайрик Джоунс и Кендрик Нън не доиграха мача, защото бяха изгонени през третата четвърт, а баскетболистът на Олимпиакос реши да вземе нещата в свои ръце... На път за съблекалнята той нападна звездата на "детелините" и ако не бяха охраната и полицията, кой знае как щеше да завърши тази схватка.

Джоунс е известен с проблемния си характер, тъй като създаваше проблеми и в Партизан, откъдето беше освободен в края на миналата година.

Финалът на Александър Везенков излиза извън контрол!
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