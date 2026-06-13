Баскетбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Везенков и Олимпиакос са шампиони и на Гърция! (ВИДЕО) Грандът от Пирея пречупи Панатинайкос в мач №5

Олимпиакос добави титлата в Гърция към трофея в Евролигата! Грандът от Пирея е новият стар шампион на южната ни съседка, след като пречупи Панатинайкос с 89:85 у дома в решителния мач №5 от финалната серия (3-2).

Най-добрият български баскетболист Александър Везенков помогна с 19 точки, 2 борби и 2 асистенции за 34 минути на паркета в Двореца на мира и дружбата. Над всички за победителите беше Еван Фурние с 22 точки, 3 борби и 7 асистенции.

За ПАО Василейтос Толиопулос беше най-резултатен с 21 точки, към които добави борба и асистенция.

Снимка: https://www.olympiacosbc.gr/

По-рано през сезона родното тежко крило и съотборниците му грабнаха и Суперкупата на Гърция, а единственият трофей, който им се изплъзна, беше Купата - след поражение именно от Панатинайкос.

Олимпиакос стъпи на върха в Гърция за четвърти път в последните 5 сезона. ПАО наруши доминацията на "червено-белите", триумфирайки през сезон 2023/2024.

Титлата е под №16 за Олимпиакос. Рекордьор със своите 40 е Панатинайкос, а Топ 3 оформя бившият тим на Саша - Арис, с 10.

Снимка: https://www.olympiacosbc.gr/

Финал №5

Двата отбора започнаха мача доста агресивно, но стрелбата на Панатинайкос се влоши и това позволи на „червено-белите“ да дръпнат 1:30 минути преди края на първата част с 24:13 и край на периода при 26:17.

Втората част започна като първата, но точно в средата й Олимпиакос подобри значително синхрона и отбеляза 5 бързи точки, принуждавайки Ергин Атаман да вземе още един таймаут при резултат 38:26.

Важното за домакините беше, че запазиха преднината си, докато от игрището отсъстваше Фурние, който се завърна за последните 2 минути. С тройка и асистенция той увеличи преднината на 14 точки за първи път, докато Толиопулос отговори за ПАО. Полувремето завърши при резултат 47:35.

Второто започна с рязка промяна на поведението на Олимпиакос, като Барцокас беше заложил на здрава защита и пресечени и „откраднати“ топки, принуждавайки Атаман да вземе таймаут при -17 за неговия тим.

Разликата нарасна до 20 с тройка на Фурние срещу лоша защита – 59:39.

Снимка: https://www.olympiacosbc.gr/

След това избухна свада между Везенков и играча на Панатинайкос Кендрик Нън, като Джоунс се намеси и последните двама бяха изгонени от игра. Това събитие беше в полза на „зелените“, които успяха да реагират и да намалят разликата с 10 точки – 69:59 за Олимпиакос.

В последния период Олимпиакос продължи с формация Джоузеф, Фурние, Питърс в „тройката“, също така с Везенков и Милутинов, докато Панатинайкос използва Шортс, Толиопулос, Осман, Митоглу и Лесор. „Детелините“ намалиха до 72:78 в 36', но в този миг Джоузеф вкара страхотна тройка (81:72).

Намеси се и Везенков, който също намери коша, а Милутинов направи впечатляващ блок на Лесор. Но нищо не беше свършило, защото Толиопулос вкара тройка, за да намали разликата на 83:79.

Фурние отговори с 2/2 стрелби, а след това взе решаваща борба под коша. След това мачът се превърна в серия от прекъсвания и нарушения, което донесе и успеха с 89:85 и титлата за Олимпиакос.

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