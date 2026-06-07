Баскетбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Финалът на Александър Везенков излиза извън контрол! Олимпиакос иска 5-годишно наказание за президента на ПАО и глоба от 100 000 евро

Както обикновено, финалът на гръцкото баскетболно първенство и сблъсъкът между Олимпиакос и Панатинайкос привличат много внимание. Така е и тази година.

ПАО успя да изравни серията на 1-1, а преди третия мач, който трябва да се играе в Пирея на 8 юни, напрежението отново достигна своя максимум.

По време на втория мач (68:58) собственикът на Панатинайкос Димитрис Янакопулос нахлу на терена с пура, недоволен от решението на съдията и започна да иска обяснение.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κατέβηκε έξαλλος στα court seats στο Game 2 του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.#paobc #olympiacosbc pic.twitter.com/w1HO5PpNW5 — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 5, 2026

Оттам нататък вече няма връщане назад — обвинения, жалби и искания за тежки санкции летят и от двете страни. Олимпиакос реагира с офанзива към федерацията: искане за мач без публика, огромна глоба и петгодишна забрана за Янакопулос да стъпва на баскетболни срещи.

"Олимпиакос подаде жалба до Баскетболната федерация на Гърция относно нередностите, наблюдавани по време на мача в петък. Искаме незабавна административна забрана за Панатинайкос под формата на един мач пред празни трибуни.

Също така искаме глоба от 100 000 евро за Димитрис Янакопулос, както и петгодишна забрана за влизане на мачове", написаха официално от клуба на Александър Везенков.

Атмосферата? Всичко гори! Серията 1-1 вече е само фон — истинската битка е извън терена...