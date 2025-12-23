bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Обещаващ грък поема баскетболистките до 16 години

Димитрис Пападопулос е работил в Панатинайкос, Арис и Ираклис

С нов селекционер националният отбор по баскетбол за девойки до 16 години ще опита да запази извоюваното място в Дивизия А на европейското първенство. Начело на тима вече е един от най-обещаващите специалисти в Гърция - Димитрис Пападопулос.

Във визитката му личат успехите при подрастващите с Панатинайкос, Арис и Ираклис. Това няма да бъде първият му досег с национален отбор през 2024 година е помощник-треньор на девойките на Гърция до 16 г.

"Искам да създам отбор, който отказва да губи, който работи здраво, който се бори за топката, за играта, без значение кой е съперникът ни", подчертава Пападопулос. И допълва философията си: "Ще се постарая да създам агресивни баскетболистки, които са самоуверени. Психиката е много важна."

Най-важна е стрелбата

"За мен най-важното в баскетбола е стрелбата, така че искам да създам баскетболистки, които могат да стрелят. Ако даваме 100% от себе си, със сигурност ще се подобрят, ще заобичат баскетбола дори повече и ще се раздават на максимум."

През август отборът стана втори в Дивизия Б на Евробаскет. Сребърното отличие осигури изкачването в елитната дивизия. Целта пред новия селекционер е ясна:

"Трябва да останем в Дивизия А. Дори да се случи да загубим важното е да сме дали всичко от себе си на паркета."

Желание за развитие

Президентът на федерацията Георги Глушков е оптимист: "Виждам желание за развитие. Надявам се да видя този баскетбол, който видях на европейското първенство и смятам, че ще успеем да постигнем успех, който ще задоволи както нас, ръководителите, треньорите, но най-вече да даде самочувствие на състезателките.“

Той постави задача пред треньорския екип да бъде източник на енергия за момичетата.

"Треньорите трябва да бъдат едно цяло и да предават енергия на състезателките, които понякога губят увереност."

Европейският шампионат в Дивизия А е през август догодина.

