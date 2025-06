Оклахома взе титлата в НБА, изравни постижение на Чикаго Булс

Баскетболистите на Оклахома станаха шампиони на НБА! Тъндър победиха Индиана със 103:91 в седмия мач от финалите и затвориха серията с 4-3 успеха.

Пред своите фенове, играчите на Оклахома изиграха страхотен мач и заслужено ликуваха в края. Срещата обаче бе помрачена от контузията в ахилеса на звездата на "пешеходците" Тайрийз Халибъртън още в първата четвърт.

В началото на финалната четвърт селекцията на Марк Дейно се откъсна с 21 точки, след което съперникът не успя да се върне в играта.

Избраният за най-полезен играч през редовния сезон Шей Гилджъс-Алекзандър отново влезе в ролята на лидер за Оклахома и поведе домакините с 29 точки, 12 асистенции и 5 борби. Джейлън Уилямс допринесе за шампионската победа със 17 точки, а 16 добави Чет Холмгрен.

The @okcthunder are the 2024-25 NBA Champions! pic.twitter.com/EsPIcjgVFx