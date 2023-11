Пет поред за Сакраменто, Везенков с 5 точки и 4 борби (ВИДЕО)

Александър Везенков и Сакраменто елиминираха Сан Антонио от новия турнир в НБА. В оспорван мач в Тексас „кралете“ се справиха с "шрпорите" - 129:120, след като в началните минути изоставаха с 18 точки.

Победата е пета поредна за Сакраменто и втора в турнира, с колкото е и Минесота. Сан Антонио пък вече е с три загуби и окончателно загуби шанс да продължи в следващата фаза.

Везенков бе на паркета близо 17 минути, повечето от които през първото полувреме, като завърши с 5 точки и 4 борби.

Страхотен мач за победителите изигра Ди'Арън Фокс, който завърши с 43 точки, 8 борби и 7 асистенции. Домантас Сабонис също бе близо до "трипъл-дабъл" - 27 точки, 14 борби и 7 асистенции.

With his third 3-pointer of the night at the 3.2 second mark of the second quarter, De'Aaron Fox made his 500th career 3-pointer. He is now the sixth player in franchise history to make 500+ 3s. pic.twitter.com/BYpv5ivdEB