Дължи $60 000: Алпинистка почина, без да дочака помощ

Наталия Наговицина е починала, а спасителната операция - прекратена, обявиха от Министерство на извънредните ситуации на Киргизстан. Алпинистката, за която ви разказахме преди дни, прекара 11 дни със счупен крак на височина от 7200 метра близо до връх Победа без храна и вода.

Синът на алпинистката ще трябва да плати хиляди долари за работата на спасителите, отбелязват местните медии.

Жената е видяна за последно жива на 19 август, когато дрон я е заснел как се подслонява в разкъсана от вятъра палатка.

По време на спускането един от участниците пада и я повлича

Един от участниците в експедицията разказа на Telegram канала на SHOT подробности за инцидента:

„Групата на Наташа (тя и трима мъже) се изкачи до върха. По време на спускането един от участниците пада и я повлича, впоследствие тя падна и чупи крака си. За Наташа беше поставена палатка на 7200 метра, след което изтощените и измръзнали участници слизат надолу“, разказва близък до експедицията.

Метеорологичните условия на връх Победа се влошаваха с всеки изминал ден, а температурата падна до минус 26 градуса и лоша видимост. Това е и причината за провала на спасителите операции.

От 1955 г. никой не е евакуиран от връх Победа

Според „Известия“ междинните спасителни лагери вече са започнали да бъдат демонтирани. Изпращането на спасителни екипи е преустановено и няма планове за възобновяване на операцията.

Началникът на базовия лагер на катерачите Дмитрий Греков съобщи, че спасителната операция е окончателно прекратена.

„Потвърждавам тази информация. От 1955 г. насам нито един човек не е евакуиран оттам“, каза Греков пред РЕН ТВ.

„Всички наши експерти предполагат, че тя е починала“, каза Адил Чаригов, ръководител на пресслужбата на Министерството на извънредните ситуации на Киргизстан.

Преди 6 месеца пак чупи крак

Приятелката на Наговицина, Лия Попова, разказа пред kp.ru, че само преди шест месеца катерачката си е счупила крака по време на друга експедиция. Едва се възстановила, тръгнала към връх Победа, висок 7439 метра, един от най-опасните седемхилядници, където половината от катерачите, които се осмеляват да го изкачат, загиват.

Синът на Наговицина ще трябва да плати 58,8 хиляди долара за опита си да я спаси. Според Telegram канала Mash, четирите спасителни операции, организирани от Министерството на извънредните ситуации на Киргизстан, са стрували близо 60 000 долара.

Наталия е родена е в Пермския край, учи за география и работи в Пермския университет в катедрата по биогеоценология и опазване на природата.

Мъжът ѝ също умира в планината

През 2016 г. се пали по алпинизма, а 4 години по-късно сама ръководи експедиция за първи път - до Елбрус. През 2021 г. губи съпруга си, докато изкачват Хан Тенгри: мъжът ѝ получава инсулт на височина от 6900 метра и остава. Наговицина отказва да слезе със спасителите, докато съпругът ѝ не починал.

