Погребаха я без истинско погребение - тялото на Лаура Далмайер остава завинаги на най-жестокото място

Голяма трагедия се случи преди няколко седмици, когато шампионката по биатлон Лаура Далмайер почина в Каракорум, Пакистан. Тя почина на 28 юли, когато върху нея паднаха скали, а след трагедията семейството ѝ организира погребение, но без тялото на Лаура, чието тяло остава завинаги на 5700 метра надморска височина, под връх Лайла.

Нейната воля...

Една от най-великите в биатлона, прекарала практически целия си живот в планината, пожелала тялото ѝ да остане там в случай на смърт. Семейството реши да изпълни желанието ѝ и тялото ѝ е в най-суровата планинска верига в света, чийто най-висок връх, К2, е по-труден за покоряване от Еверест.

Веднага след инцидента на мястото на инцидента бяха изпратени спасителен екип и хеликоптер. Поради суровия терен и опасенията от по-нататъшни свлачища, операцията бе прекратена и тялото не беше намерено.

На следващия ден още два екипа тръгнаха по суша, но напразно, а след това екипът ѝ обявява, че спортистката е починала, намерена със сериозни наранявания и че не дава признаци на живот.

Явление

Далмайер беше явление в биатлона в средата на миналото десетилетие. Тя записа 124 индивидуални победи за Световната купа, а през сезон 2016/17 триумфира и в генералното класиране. Завърши зимните олимпийски игри в Пьончан през 2018 г. със злато в спринта и преследването, а в индивидуалната спечели бронз.

Снимка: Reuters

Германката е 7-кратна световна шампионка, като титлите ѝ са от 3 различни първенства - Контиолахти 2015, Осло 2016 и Хохфилцен 2017. Далмайер спря със спорта на 25, през 2019 г.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK