Поли Цекова, Юлиан Вергов и вратар на ЦСКА поздравиха Везенков

Хиляди поздравиха в социалните мрежи Александър Везенков с трансфера му в Сакраменто. В следващите три години Спортист №1 на България за 2022 г. ще игра в НБА.

Тон даде не кой да е, а единствената българка със злато в женската НБА, която от години живее във Франция - Поли Цекова.

"Успех, Сашо Везенков", написа легендата във Facebook.

Не закъсняха и аплаузи от министъра на младежта и спорта Димитър Илиев.

"Благодарим ти, Александър, за огромната радост, която ни донесе! Гордем се с теб. Желаем ти много успех и победите винаги да са с теб”, написа Илиев в поздравителния адрес до тежкото крило.

Евролигата също изпрати своя MVP подобаващо.

„Благодарим ти за спомените, Саша! Всичко най-добро в твоето ново приключение", публикуваха в официалния си профил в Twitter.

Националът ни има общо осем сезона в Евролигата. В последните два той е част от Идеалния отбор в турнира на богатите, в които участва и на Финалната четворка.

Thank you for the memories, Sasha



All the best on your new adventure pic.twitter.com/zHu9df06qj