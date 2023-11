Поразяващата ръка отново е тук: Везенков се завърна с победа

Александър Везенков се върна в игра за Сакраменто у дома срещу Оклахома, след като изгледа от пейката победата над Портланд преди два дни.

Отборът му спечели със 105:98, а това бе и първият двубой на Кингс в Западната група С на нововъведения NBA In-Season Tournament.

Форматът на новия турнир предвижда всеки един отбор да се срещне с останалите си съперници от дадения поток по веднъж, като само победителят продължава към 1/4-финалите, както и тимът с най-добри показатели, завършил на второ място.

Sasha Vezenkov tonight vs the Thunder:



6 PTS

1 REB

1 STL

2-3 3PT

+5 +/-

8 MIN



Sasha was huge in his limited minutes tonight! pic.twitter.com/UKqq1UlggZ